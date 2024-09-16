Lavrov ve Abdulati'den Gazze Açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'deki krizin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, başkent Moskova'da, Rusya'yı ziyaret eden Abdulati ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Gazze'deki duruma değinerek, "akan kanın bir an önce durdurulması, sürdürülebilir ve kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde atılan her türlü adımı memnuniyetle karşıladıklarını" dile getirdi.

Lavrov, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu yönde girişimlerde bulunuyor, Mısırlı dostlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Asıl sorun, ABD'nin ciddi anlamda herkesin istediği şeyi, yani kan dökülmesini sonlandıracak kararları engellemesinden kaynaklanıyor. Bu konunun (Gazze'deki durum) BMGK'de göz ardı edilmemesi gerekiyor çünkü bu, günümüzdeki en büyük uluslararası sorun." dedi.

Libya'daki duruma da değinen Lavrov, buradaki krize egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayalı kapsamlı çözüm bulunmasından yana olduklarını, BM Libya özel temsilcisinin bir an önce atanması gerektiğini belirtti.

Bakan Lavrov, konuşmasında BRICS'e 30'dan fazla ülkenin katılmak istediğine işaret ederek, "Çok kutuplu dünya düzeninin oluşum süreci devam ediyor. BRICS'in dünyada itibarı ve bu birliğe ilgi artıyor." değerlendirmesini yaptı.

" İsrail'in adımları geniş çaplı bölgesel savaşa yol açabilir"

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırganlığını sürdürdüğünü ve bunun tehlikeli olduğunu belirterek, "İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki adımları gerginliği artırıyor. Tüm bunlar, geniş çaplı bölgesel savaşa yol açabilir. Filistin sorunu çözülmeden, bölgedeki durum çözülemez. Bu, tüm bölgedeki istikrar ve güvenliğin garantisidir. Filistin devletinin kurulması gerekiyor." dedi.

İsrail'in Filistin topraklarından askeri birliklerini çıkarması gerektiğini vurgulayan Abdulati, "İsrail'in Filistinlilere acı çektiren siyasetini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Abdulati, Gazze'de kanın dökülmesinin durdurulması için Filistin halkına destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Libya'daki duruma da değinen Abdulati, ülke halkına, dışardan herhangi bir müdahale olmadan kendi kaderini belirleme konusunda destek sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Bedr Abdulati, Sudan'daki durumun "feci" olduğunu ifade ederek, "Burada ateşkesin sağlanması, Sudan halkının çektiği acılara son verilmesi, ülkede birliğin sağlanması yönünde gerekli adımların atılması elzem." diye konuştu.

Kızıldeniz'deki duruma da değinen Abdulati, buradaki durumun gergin olduğunu, gemilerin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Abdulati, "Mısır, bu krizden en fazla kayıplara uğrayan ülkelerden biri. Süveyş Kanalı üzerinde yüklerin taşınması konusunda her ay kayıplara uğruyoruz. Bu nedenle, oluşan duruma kökten çözüm bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdulati ayrıca Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.