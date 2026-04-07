Lavrov ve Nahyan Basra Körfezi'ni Görüştü
Lavrov ve Nahyan Basra Körfezi'ni Görüştü

07.04.2026 17:10
Rusya ve BAE dışişleri bakanları, Basra Körfezi'ndeki durumu ve gerginlikleri telefonla ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Basra Körfezi bölgesindeki durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Nahyan, telefon görüşmesi yaptı.

Basra Körfezi'ndeki durumun ele alındığı görüşmede, bölgedeki askeri-siyasi gerginlikle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

"Sivil kayıplara ve sivil altyapıya yol açan çatışmaların derhal durdurulması gerektiği" vurgulanan görüşmede, iki bakan, Orta Doğu'daki krizin barışçıl çözümüne destek sağlanması amacıyla koordinasyon halinde olunması konusunda mutabık kaldı.

Lavrov, görüşmede BAE'nin Şam Büyükelçiliğine protesto göstericileri tarafından düzenlenen saldırıları kınayarak, bunun Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Rusya ile BAE arasındaki ilişkiler istişare edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov ve Nahyan Basra Körfezi'ni Görüştü - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
SON DAKİKA: Lavrov ve Nahyan Basra Körfezi'ni Görüştü - Son Dakika
