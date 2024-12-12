Lazkiye'de Esad rejimi kutlandı

- Lazkiye'de yağmura rağmen Esad rejiminin devrilmesi kutlandı
LAZKİYE - Suriye'nin Lazkiye kentinden sağanak yağışına aldırış etmeyen halk, Esad rejiminin yıkılışını kent meydanında kutladı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi birçok kentte kutlanmaya devam ediyor. Lazkiye kentinde, yağmura aldırış etmeyen halk Esad rejiminin yıkılışını kent meydanında kutladı. Kutlamalarda, üç yıldızlı yeni Suriye bayrağını sallayan Lazkiye halkı, açtıkları dev bayraklarla meydanda halay çekip şarkılar söyledi.
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