Letonya'da Kulbergs liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti meclisten güvenoyu aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Letonya'nın başkenti Riga'da 17 Kasım 2026'da düzenlenen olağanüstü parlamento oturumunda milletvekilleri, Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki yeni koalisyon hükümetine güvenoyu verdi. Böylece Kulbergs liderliğindeki hükümet meclis onayını almış oldu.
RİGA, 18 Kasım (Xinhua) -- Letonya'nın başkenti Riga'da yeni koalisyon hükümetini oylamak üzere düzenlenen olağanüstü parlamento oturumu, 17 Kasım 2026.
Letonyalı milletvekilleri, salı günü Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki yeni koalisyon hükümetine güvenoyu verdi. (Fotoğraf: Edijs Palens/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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