Leyleklerin Hatay Göçü

HATAY'da göç yolunda mola veren binlerce leylek, dronla görüntülendi. Amik Ovası ve Milleyha Kuş Cenneti'ndeki leylek sürüleri, aynı anda havalanarak gökyüzünü kapladı.

Afrika-Avrasya göç rotası üzerinde yer alan Hatay, göç mevsiminin başlamasıyla birlikte göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Göç eden binlerce leylek, Reyhanlı ilçesinde Amik Ovası'ndaki sulak alanlarda mola verdi. Burada hem dinlenen hem de beslenen leylekler, molanın ardından yollarına devam etti. Göç yolundaki leylekler dronla görüntülendi.

Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde de göç hareketliliği yaşandı. Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç rotası üzerinde yer alan Milleyha'da toplanan leylek sürüleri, toplu kalkış anlarıyla görsel şölen oluşturdu. Gökyüzünde süzülen leylekler, vatandaşlar ve doğa gözlemcileri tarafından ilgiyle izlendi.

Sulak alan yapısı ve biyolojik çeşitliliği sayesinde göçmen kuşlar için önemli bir konaklama noktası olan kuş cennetinde her yıl göç döneminde benzer görüntüler yaşanıyor. Bölgede, kuş hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.