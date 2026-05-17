Liberman: İsrail Muz Cumhuriyetine Dönüştü
Liberman: İsrail Muz Cumhuriyetine Dönüştü

17.05.2026 14:59
Eski Savunma Bakanı Liberman, Netanyahu-Trump anlaşmasını eleştirerek İsrail'in bağımlı hale geldiğini savundu.

İsrail'in eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan anlaşmanın İsrail'i "muz cumhuriyeti"ne dönüştürdüğünü söyledi.

İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesine bağlı 103 FM radyosuna konuşan Liberman, Netanyahu'nun iç yargı süreci ile uluslararası alandaki hukuki baskılardan kurtulmak karşılığında Washington'a bağımlı hale geldiğini savundu.

İsrail Meclis üyesi de olan Liberman, "Nasıl bu noktaya geldik ve nasıl bir muz cumhuriyetine dönüştük?" ifadelerini kullandı.

Liberman, Trump ile Netanyahu arasında "gerçek bir anlaşma" bulunduğunu öne sürerek, "Bu anlaşma en basit ifade ile İsrail'i muz cumhuriyetine dönüştürme karşılığında, Netanyahu'nun yargılanmasının ve uluslararası tutuklama kararının ortadan kaldırılmasını hedefliyor." dedi.

Muhalefet liderleri daha önce de Netanyahu'yu, İsrail'i demokratik kurumlara dayalı bir yapıdan uzaklaştırarak devlet imkanları ile yasaları kendi siyasi geleceği için kullanmakla suçlamıştı.

Liberman, İsrail'in son dönemde art arda savaşlara sürüklendiğini ancak somut bir sonuç elde edemediğini belirterek, Hizbullah'a karşı yürütülen askeri saldırıları da eleştirdi.

İsrail'in kesin sonuç almayan askeri adımlardan kaçınması gerektiğini belirten Liberman, "İsrail bir savaştan diğerine geçiyor ancak gerçek bir çözüme ulaşamıyor. Sonuca ulaşmayan hiçbir adımın kıymeti yok." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu hükümetini İran konusunda da eleştiren Liberman, hükümetin güvenlik politikalarına ilişkin söylemleriyle sahadaki sonuçlar arasında çelişki bulunduğunu savundu.

Liberman ayrıca, hükümetin Ultra Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutmayı amaçlayan yasa tasarısını gündemde tutmasını da eleştirerek, savaş sürerken bunun kamuoyunda tepkiye neden olduğunu söyledi.

Netanyahu hakkında, Gazze'de Filistinlilere karşı işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle 2024'ten bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış yakalama kararı bulunuyor.

İsrail muhalefeti daha önce de Tel Aviv yönetiminin Washington'a bağımlı hale geldiğini savunmuştu. Muhalefet lideri Yair Lapid, Ekim 2025'te Netanyahu'yu İsrail'i "güvenlik konusunda dış telkinleri kabul eden bir himaye yapısına dönüştürmekle" suçlamıştı.

Kaynak: AA

