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Liberya Cumhurbaşkanı George Weah, bir sonraki seçimde aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Liberya Cumhurbaşkanı George Weah, bir sonraki seçimde aday olmayacağını açıkladı

Liberya'da Kasım 2023'teki cumhurbaşkanı seçimini kaybeden mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, bir sonraki seçimde aday olmayacağını duyurdu. Weah, 2029'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olmayacağını belirtti ve emeklilik yaşının 65 olduğunu söyledi. Weah, Liberyalılara minnettarlığını ifade ederek, ülkede barış ve refahı teşvik etme sözü verdi. Seçimi kazanan Boakai'nin haftaya yemin etmesi bekleniyor.

Liberya Cumhurbaşkanı George Weah, bir sonraki seçimde aday olmayacağını açıkladı
16.01.2024 - 15:29,
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Liberya'da Kasım 2023'teki cumhurbaşkanı seçimini kaybeden mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, bir sonraki seçimde aday olmayacağını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Weah, başkent Monrovia'da katıldığı bir kilise programında yaptığı açıklamada, 2029'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olmayacağını duyurdu.

Bir sonraki seçimlerde 63 yaşında olacağını belirten Weah, "Emeklilik yaşım 65, o yaştan sonra siyasette aktif olmak gibi bir planım yok." dedi.

Weah, Liberyalılara başkanlığı için minnettarlığını ifade ederek, ülkede barış ve refahı teşvik etme sözü verdi.

Liberya'da 14 Kasım 2023'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda ana muhalefet adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boakai oyların yüzde 50,64'ünü, mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu Weah ise yüzde 49,36'sını almıştı.

Seçimi kazanan Boakai'nin haftaya yemin etmesini bekleniyor.

Kaynak: AA
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Monrovia, Liberya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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