Libya Başbakanı Zliten'deki Patlama İçin Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Libya Başbakanı Zliten'deki Patlama İçin Soruşturma Başlattı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Zliten kentindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Patlamada can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldiği ve kentin her yerinden duyulduğu belirtildi. Zliten Belediyesi, olayın ardından tüm mühimmat depolarının meskun mahal dışına çıkarılmasını talep etti.

27.07.2024 20:15
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Libya Başkbakanı Abdulhamid Dibeybe, 26 Temmuz gecesi ülkenin batısındaki Zliten kentinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Zliten'deki mühimmat deposu patlamasına ilişkin askeri savcılığa soruşturma başlatılması yönünde yazılı talimat gönderdiği belirtildi.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Zliten'in Kaduş Mahallesi'indeki mühimmat deposunun bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığı kaydedilmişti.

Patlamada herhangi bir can kaybı, yaralanma olmadığı ancak meskun mahalde meydana geldiği ve maddi hasar oluştuğu, kentin her yerinden işitildiği için endişeye neden olduğu aktarılmıştı.

Zliten Belediyesinden olayın ardından yapılan açıklamada, kent içinde bulunan tüm mühimmat depolarının meskun mahal dışına çıkarılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Zliten'deki Patlama İçin Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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