Libya'da belediye meclisi seçimleri için seçmen kayıt süresi sona erdi - Son Dakika
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Libya'da belediye meclisi seçimleri için seçmen kayıt süresi sona erdi

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, belediye meclisi seçimlerinin ilk aşaması için (60 belediye) seçmen kayıt süresinin sona erdiğini duyurdu. Komisyon, ülkedeki 106 belediyeden 60'ı için seçmen kayıt süresinin 9 Haziran'da başlayıp 23 Haziran'da sona erdiğini, ardından da sürenin 7 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Seçim Komisyonu dün, ilk grup belediye seçimleri (60 belediye) için kayıt yaptıran seçmen sayısının 176 bin 339'a ulaştığını duyurmuştu.

14.07.2024 02:33
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Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, belediye meclisi seçimlerinin ilk aşaması için (60 belediye) seçmen kayıt süresinin sona erdiğini duyurdu.

Yüksek Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, "Belediye meclisi seçimlerine yönelik 60 belediye için (ilk grup) seçmen kayıt sistemi kapatıldı." ifadelerine yer verildi.

Komisyon, ülkedeki 106 belediyeden 60'ı için seçmen kayıt süresinin 9 Haziran'da başlayıp 23 Haziran'da sona erdiğini, ardından da sürenin 7 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Libya vatandaşlarının seçmen kayıt aşamasında katılım taleplerinin artması nedeniyle Komisyon, kayıt süresini 13 Temmuz'a kadar yeniden uzatmıştı.

Seçim Komisyonu dün, ilk grup belediye seçimleri (60 belediye) için kayıt yaptıran seçmen sayısının 176 bin 339'a ulaştığını duyurmuştu.

Misrata ve Zliten dışında küçük belediyelerin yer aldığı ilk grup belediye meclisi seçimlerinin hemen ardından ağustos ayında başkent Trablus dahil büyük belediyelerin yer aldığı ikinci grup belediyeler için seçim sürecinin başlayacağı aktarılmıştı.

Komisyon, telefon hattı kendi üzerine kayıtlı olan seçmenlerin kısa mesaj ile seçmen kaydı oluşturabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da belediye meclisi seçimleri için seçmen kayıt süresi sona erdi - Son Dakika

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