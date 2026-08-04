Libya'da Hapishaneden Toplu Firar Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da Hapishaneden Toplu Firar Soruşturması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Surman'da çatışmalar sırasında mahkumların toplu firarı için soruşturma başlatıldı.

Libya'nın batısındaki Surman kentinde çıkan çatışmalar sırasında hapishaneden toplu firar eden mahkumlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Libya Adli Polis Teşkilatı, Surman kentinde çatışmalar sırasında gerçekleşen mahkumların toplu firarı olayına ilişkin açıklama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kaçan mahkumların yakalanması için tüm emniyet birimleriyle koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin resmi makamlar dışında yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 70 kilometre batısındaki Surman kentinde sabahın erken saatlerinde silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Surman'daki hapishane çevresinde çatışmaların yaşandığı ve mahkumların kaçtığı görüntüler yer almıştı.

Libya Kızılayı Surman Şubesinden yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı ve çatışan taraflara "acil durum ekiplerinin hareket özgürlüğü için güvenli insani koridorlar açmaları" çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Hapishaneden Toplu Firar Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:55
Pes dedirten görüntü Bir insan kendine bunu neden yapar
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:24:47. #7.12#
SON DAKİKA: Libya'da Hapishaneden Toplu Firar Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.