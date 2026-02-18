Libya'da Kabine Değişikliği Duyurulacak - Son Dakika
Libya'da Kabine Değişikliği Duyurulacak

18.02.2026 00:58
Başbakan Dibeybe, hükümetinin ilk toplantısında kabine revizyonunu açıklayacak.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetin ilk toplantısında kabinede yapılacak değişikliği duyuracağını söyledi.

Başbakan Dibeybe, başkent Trablus'ta 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıl dönümü dolayısıyla yapılan kutlamada halka seslendi.

Hükümetinin ilk günden itibaren devrik lider Muammer Kaddafi yönetiminin destekçileri de dahil olmak üzere her kesime karşı sorumlu davrandığını kaydeden Dibeybe, "Haksız yere hapsedilenleri ve cezalarını tamamlamış olanları serbest bıraktık. Ayrımcılık yapmadan herkes için siyasi ve sosyal bir ortam sağlamak için çalıştık." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, Zintan kentinde 3 Şubat'ta Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam'a düzenlenen suikastın faillerinin tespit edilmesi için hükümetin sorumlu davrandığını ve tüm Libyalıların kanun önünde eşit haklara sahip olduğunu aktardı.

Hükümet ilk toplantısında kabine revizyonunu duyuracak

Libya'da uzun yıllardır siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yapılamayan seçimlerle ilgili adil ve uygulanabilir yasaların gerektiğini vurgulayan Dibeybe, halkın meşruiyeti yenileyeceği seçimleri düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi.

Dibeybe, hükümetin ilk toplantısında kabinede yapılacak değişikliği açıklayacağını belirtti.

Ülkedeki ekonomik kötüleşmenin çözümünün yerel para biriminin güçlendirilmesinden geçtiğini aktaran Dibeybe şunları kaydetti:

"Vatandaşın bugünkü önceliği, büyük projelerden önce güçlü bir para birimi ve istikrarlı fiyatlardır. Öncelik insana yakışır bir yaşamdır. Kanun izin veriyor olsa da tek bir dinarı bile kamu borcu olarak kaydetmedik, bankalardan da borç almadık. Mali anlaşmaya uyulması ve gelişigüzel harcamaların durdurulması, krizin üstesinden gelmenin ön koşuludur."

Kaynak: AA

