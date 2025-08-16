Libya'da Yerel Seçimlere Yüzde 71 Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Libya'da Yerel Seçimlere Yüzde 71 Katılım

16.08.2025 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trablus dahil 26 kentteki yerel seçimlere katılım yüzde 71 oldu, güvenlik güçleri övgü aldı.

Libya'da başkent Trablus dahil 26 kentte düzenlenen yerel seçimlere katılım yüzde 71 oldu.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, seçime katılım rakamları açıklandı.

Yerel seçimlerin ikinci aşamasında 26 kentte düzenlenen seçimlerde 161 bin 684 seçmenin oy kullandığı kaydedilen açıklamada, seçmenlerin yüzde 71'inin seçime katıldığı aktarıldı.

Başbakan Dibeybe'den tebrikLibya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin düzenlendiği 26 kentin sakinlerini tebrik etti.

Seçimlerin güvenliğini sağlayan İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin çabasından övgüyle söz eden Dibeybe, hükümetinin seçilen belediyelere desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Libya'da yerel seçimler üç aşamada yapılıyorLibyalılar ilk aşamada (58 kent) belediye meclisi seçimleri için 16 Kasım 2024'te sandık başına gitmişti. İlk grupta Misrata dışında büyük kentler yer almamıştı.

İkinci aşamada 63 kentte düzenlemesi planlanan seçimlerin güvenlik gerekçeleri nedeniyle bugün 26'sında seçimler yapılabildi.

İkinci aşamada seçim yapılamayan kentler ile 3. aşamada yer alacak kentlerin seçim tarihleri ise henüz belirlenmedi.

Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.

???????

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Dibeybe, Güncel, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Yerel Seçimlere Yüzde 71 Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun
Osimhen ve Icardi’ye büyük sevgi gösterisi Tribünler adeta çıldırdı Osimhen ve Icardi'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı
Bursa’da kuzen kavgası kanlı bitti Bursa'da kuzen kavgası kanlı bitti
Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 22:50:29. #7.13#
SON DAKİKA: Libya'da Yerel Seçimlere Yüzde 71 Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.