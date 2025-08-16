Libya'da Yerel Seçimlere Yüzde 71 Katılım

Libya'da başkent Trablus dahil 26 kentte düzenlenen yerel seçimlere katılım yüzde 71 oldu.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, seçime katılım rakamları açıklandı.

Yerel seçimlerin ikinci aşamasında 26 kentte düzenlenen seçimlerde 161 bin 684 seçmenin oy kullandığı kaydedilen açıklamada, seçmenlerin yüzde 71'inin seçime katıldığı aktarıldı.

Başbakan Dibeybe'den tebrikLibya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin düzenlendiği 26 kentin sakinlerini tebrik etti.

Seçimlerin güvenliğini sağlayan İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin çabasından övgüyle söz eden Dibeybe, hükümetinin seçilen belediyelere desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Libya'da yerel seçimler üç aşamada yapılıyorLibyalılar ilk aşamada (58 kent) belediye meclisi seçimleri için 16 Kasım 2024'te sandık başına gitmişti. İlk grupta Misrata dışında büyük kentler yer almamıştı.

İkinci aşamada 63 kentte düzenlemesi planlanan seçimlerin güvenlik gerekçeleri nedeniyle bugün 26'sında seçimler yapılabildi.

İkinci aşamada seçim yapılamayan kentler ile 3. aşamada yer alacak kentlerin seçim tarihleri ise henüz belirlenmedi.

Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.

