Libya'da Yönetim Bölünmesi Sorunları Artıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Libya'daki BM Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, Libya'da iki ayrı yönetim bulunmasının, başta yargı ve ekonomi alanlarında olmak üzere ülkenin birliği için ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Tetteh, bugün toplanan BM Güvenlik Konseyinde Libya hakkında konuştu.

Libya'daki durumun birçok cephede kötüleştiği uyarısında bulunan Tetteh, tarihsel olarak uzun süreli siyasi zorluklara rağmen büyük ölçüde birleşik kalmış olan Libya'nın yargı sisteminin giderek daha fazla bölündüğünü ve bu durumun ülkenin birliği için ciddi sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Tetteh, "Yargının birliğini, tutarlılığını ve bağımsızlığını korumak için gerekli adımlar atılmazsa, ortaya çıkacak çatışmalı hukuk sistemleri ekonomiyi, seçimleri, yönetimi, güvenliği ve insan haklarını etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Libyalı liderlere, gerilimi tırmandırıcı önlemlerden kaçınma ve birleşik bir yargı sistemini koruma çağrısı yapan Tetteh, BM Güvenlik Konseyine de yargıyı ve adalet yönetimini bölmeye yönelik eylemlere devam eden kişilerin sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi.

"Libya'nın ekonomik gidişatı gerileme gösteriyor"

"Libya'nın ekonomik gidişatı da gerileme gösteriyor." diyen Tetteh, Libya halkının, para biriminin değer kaybı, artan fiyatlar, yakıt kıtlığı ve artan hoşnutsuzluk nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti."

Tetteh, "Ekonomik koşullar kötüleşiyor ve yoksullukla toplum üzerindeki baskı artıyor. Bu durum, kırılgan güvenlik ortamına ek olarak, endişe verici bir durum, zira bu tür koşullar beklenmedik siyasi ve güvenlik sorunlarına yol açabilir." diye konuştu.

Libya'daki işlevsizliğin temel nedeni olan mevcut bölünmüş yapı ile mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Tetteh, ülkede ileriye dönük tek yolun, Libya halkını bir araya getiren siyasi bir çözüm olduğunun altını çizdi.

Libya'da halen iki ayrı yönetim bulunuyor

Uluslararası toplum tarafından tanınan ve Trablus merkezli Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti batı bölgesini kontrol ederken, Temsilciler Meclisi tarafından 2022 başında görevlendirilen ve Bingazi merkezli Usame Hammad hükümeti doğu bölgesi ile güneydeki birçok şehri yönetiyor.

Birleşmiş Milletler, uzun süredir Libya'daki kurumsal bölünmüşlüğü sona erdirecek parlamento ve başkanlık seçimlerinin önünü açmak için arabuluculuk yürütüyor.

Libyalılar, bu seçimlerin ülkenin kurumlarını yeniden birleştirmesini, siyasi ve silahlı çatışmaları sona erdirmesini ve Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinden bu yana süren geçiş dönemini tamamlamasını umut ediyor.