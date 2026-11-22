Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Bingazi Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamasında ülkenin uluslararası çatışmalar ve yabancı güçler arasındaki hesaplaşmaların arenası haline getirilmesini reddettiğini bildirdi.

Açıklamada, Bingazi Limanı'ndaki patlamayla ilgili gelişmelerin endişeyle izlendiği kaydedilirken, sivil limanların dış çatışmalara dahil edilmesinin "tehlikeli" olduğu vurgulandı.

Hükümet açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hükümet, Libya'yı uluslararası çatışmaların ve yabancı güçler arasındaki hesaplaşmaların arenası haline getirmeyi veya topraklarını, limanlarını ve kara sularını Libyalıların güvenliğini ve devletin egemenliğini tehlikeye atacak askeri veya lojistik faaliyetler için kullanmayı kesinlikle reddettiğini teyit eder.

Ayrıca, gayrimeşru yabancı güçlere ev sahipliği yapmanın ve ulusal tesisleri kullanmalarına izin vermenin, dış çatışmaların ülkeye yayılmasına kapı açtığı konusunda uyarıda bulunur."

Açıklamada devletin resmi çerçeveleri dışında kalan her türlü askeri düzenleme veya lojistik tesisin Libya devletini temsil etmediği de belirtildi.

Bingazi Sivil Savunma Birimi, Bingazi'de bir deniz üssündeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini ve ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Libya medyasında yer alan bazı haberlerde ise Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin insansız hava aracıyla hedef alındığı öne sürülmüştü.