Libya Merkez Bankası Krizi Sona Erdi - Son Dakika
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Libya Merkez Bankası Krizi Sona Erdi

Libya Merkez Bankası Krizi Sona Erdi

Libya'da Merkez Bankası krizi, Naci İsa Belkasım'ın başkan atanmasıyla çözüme kavuştu.

02.10.2024 22:16
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Libya'da iki aydır gündemi meşgul eden Merkez Bankası krizinin Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda sona ermesinin ardından ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından bankaya başkan olarak atanan Naci İsa Belkasım, görevi resmen teslim aldı.

Devir teslim süreçlerini denetleyen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Tesisler ve Tesislerin Güvenliği Kurulu tarafından Facebook'tan yapılan açıklamada Merkez Bankasının Libya'nın başkenti Trablus'taki genel merkezinde devir teslim töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Devir teslim komitesi huzurunda, karşılıklı dostluk ve saygı ortamında gerçekleşen devir teslim süreci, kanun hükümlerine uygun olarak kamu görevlerinin dolaşımı ilkesini somutlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

Devir teslim töreninden yayınlanan fotoğrafta, TM tarafından atanan Merkez Bankası Başkanı Belkasım, yardımcısı Meri Berasi, Başkanlık Konseyi tarafından atanan Merkez Bankası Başkanı Abdulfettah Abdulgaffar, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şehubi'nin yer aldığı görüldü.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini bildirmişti.

Ülke gündeminde yaklaşık 2 aydır siyasi gerginliği tırmandıran Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül'de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Temsilciler Meclisinde dün yapılan oturumda, Merkez Bankası Başkanı olarak Naci İsa Belkasım'ın, yardımcı olarak da Meri Berasi'nin 10 gün içinde Bankanın yönetim kurulu üyelerini belirlemeleri şartıyla atanmasına karar verilmişti.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2011 yılından Başkanlık Konseyinin yeni yönetim atadığı 22 Ağustos'a kadar Temsilciler Meclisinin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Merkez Bankası Krizi Sona Erdi - Son Dakika

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