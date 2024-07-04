Libya ve İtalya Başbakanları düzensiz göç konusunu değerlendirdi - Son Dakika
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Libya ve İtalya Başbakanları düzensiz göç konusunu değerlendirdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke için önemli olan siyasi ve ekonomik konular ele alındı. Görüşmede, Trans-Akdeniz Göç Forumu'nun düzenleneceği ve Afrika ile Avrupa arasında diyalog ve iş birliğini geliştirecek stratejik bir çerçeve oluşturulmasının ele alınacağı belirtildi. Ayrıca, Libya Başbakanı Dibeybe'nin IOM Genel Direktörü Amy Pope ile yaptığı görüşmede, yasadışı göç konusu ve gönüllü geri dönüş programı gibi konular ele alındı.

04.07.2024 16:05
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni düzensiz göç konusunu değerlendirdi.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe ile Meloni'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke için ortak öneme sahip siyasi ve ekonomik konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ikilinin yasadışı göç ile temmuz ortasında Trablus'ta düzenlenecek yasadışı göç konusunda Afrika ve Avrupa arasında diyalog ve iş birliğini geliştirecek stratejik bir çerçeve oluşturulmasının ele alınacağı Trans- Akdeniz Göç Forumu'nu değerlendirdiği kaydedildi.

Dibeybe, IOM Genel Direktörü Pope bir araya geldi

Öte yandan Dibeybe'nin Arap Birliği'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde düzenlenen düzensiz göçle ilgili konferansı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, yasadışı göç konusu ile yerel ve uluslararası çabaları birleştirecek bir mekanizmanın oluşturulması, Libya'nın güneyindeki Kufra kentindeki Sudanlı göçmenler konusu ve IOM'un gönüllü geri dönüş programının hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaları da ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya ve İtalya Başbakanları düzensiz göç konusunu değerlendirdi - Son Dakika

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