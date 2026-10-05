Liege'de okul önlerindeki öğrenci eylemlerinde polise göre 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Liege'de okul önlerindeki öğrenci eylemlerinde polise göre 10 kişi gözaltına alındı

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Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler, eğitim düzenlemelerine ve Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin önlemlerine karşı okul önlerinde yeniden eylem yaptı. Liege polisi, pazartesi sabahı gösterilerde 10 kişinin gözaltına alındığını, sayının kesinleşmediğini açıkladı.

Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler, eğitim alanındaki düzenlemelere tepki göstermek amacıyla yeniden sokağa çıkarken, kentteki çeşitli okulların önünde düzenlenen gösterilerde 10 kişi gözaltına alındı.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın ardından Belçika'nın Liege kentinde de eğitim koşullarına ve Valonya- Brüksel Federasyonu hükümetinin önlemlerine karşı öğrenci eylemleri tekrar hareketlendi.

Liege polisi, kentteki çeşitli okulların önünde düzenlenen öğrenci eylemleri kapsamında pazartesi sabahı 10 kişinin gözaltına alındığını, sayının henüz kesinleşmediğini açıkladı.

Saint-Barthelemy Okulu önünde birkaç yüz gösterici toplanırken, okulda dersler devam etti.

Gösteride havai fişekler ve yumurtalar atılırken, öğrenciler çeşitli pankartlar taşıdı.

Leonie de Waha Ortaokulu önünde ise öğrenciler çöp kutularıyla okul girişini kapatarak slogan attı.

Okul Müdürü Rudi Creeten, güvenliğin sağlandığını duyurdu.

Liege-Atlas Ortaokulu önündeki gösteri nedeniyle Quai Saint-Leonard'da her iki yönde trafik aksamaları yaşandı.

Saint-Benoit-Saint-Servais Okulu önünde de çok sayıda öğrenci bir araya gelirken, kasklı polisler ve çok sayıda polis aracı bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekipleri ise bazı skuterlerin ateşe verildiğini duyurdu.

Fransa'nın ardından Belçika'nın Liege kentinde de eğitim koşullarına ve Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin önlemlerine karşı öğrenci eylemleri düzenlenmeye başlamış, yaşanan olaylar nedeniyle belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki bazı ortaöğretim kurumları kapatılmıştı.

Öğrenciler, sınıf mevcutlarının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir hale getirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA
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