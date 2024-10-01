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Lise arkadaşları 55 yıl sonra buluştu

Lise arkadaşları 55 yıl sonra buluştu

VAN'ın Erciş ilçesindeki Erciş Lisesi'nde 1969 yılında mezun olan 20 arkadaş, 55 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi.

01.10.2024 16:28
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VAN'ın Erciş ilçesindeki Erciş Lisesi'nde 1969 yılında mezun olan 20 arkadaş, 55 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi. Sınıf arkadaşları buluşmada, şu an 83 yaşında olan ve İzmir'de yaşayan öğretmenleri ile de telefonla görüştü.

Bursa'da yaşayan emekli sınıf öğretmeni Cahit Boyoğlu (72), bir süre önce Erciş'te yaşayan sınıf arkadaşı emekli edebiyat öğretmeni olan Osman Kaya'yı arayarak birlikte eğitim gördükleri 55 arkadaşını bir araya getirmek istediğini iletti. Bunun üzerine çalışmalara başlayan Boyoğlu ve Kaya çeşitli şehirlerde yaşayan ve hayatta olan 20 arkadaşına ulaşabildi. Okul arkadaşları önce Bursa'da daha sonra da İzmir'de bir araya gelerek hasret giderdi. 1969 mezunlarının üçüncü durağı ise 55 yıl önce yaşadıkları Erciş ilçesi oldu. Eğitim gördükleri Erciş Lisesi'nin 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hasar görüp yıkılması nedeniyle sınıf arkadaşlarının buluşma noktası 'Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi' oldu.

Öğretmenevinde bir araya gelip hasret gideren 20 arkadaş, şu an 83 yaşında olan öğretmenleri Nigar Öztekin ile de telefonla görüşme imkanı buldu. Emekli öğretmen Öztekin, öğrencilerine şiir okudu. 55 yıl önceki anıları anlatıp mutlu olduklarını belirten Boyoğlu, "Arkadaşlarıma nasıl ulaşabilirim diye düşünürken bir araştırma içine girdim. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde arkadaşlarıma ulaştım. Tabii aradan geçen uzun yıllar nedeniyle bazı arkadaşlarımız aramızdan ayrılmış. Ulaşabildiklerimizle görüşmeye başladık. Son olarak da doğup büyüdüğüm Erciş'te bir araya geldik. Biz o yıllarda okurken aynı sınıfta 55 kişiydik, tabii bu sayı 20' ye kadar düşmüş. Bizde bugün bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızla anılarımız paylaşıp, halaylar çektik. Bu programlarımızı daha da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda bize desteklerini esirgemeyen Erciş Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve Deprem Şehitleri Öğretmenevi Müdürü Tarkan Elbir'e teşekkür ediyorum" dedi.

Emekli edebiyat öğretmeni Osman Kaya ise "İnşallah daha ileriki günlerde, daha ileriki yıllarda daha güzel toplantılar yapıp yine bir araya gelmeye çalışacağız. Bu 55 kişiden tahmin ediyorum büyük bir bölümünü kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin hepsine. Bugün 20 kişiyi bir araya getirebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Tabii katılmayan arkadaşlarımız, oldu mazeretleri olanlar vardır, olmayanlar vardır, Onlarında katılmasını dilerdik. Bugün öğretmenimiz Nigar Öztekin hanımefendi, 83 yaşında, İzmir'de yaşıyor. Bugün de onun görüntülü aramasını yaptık, arkadaşlara kendisini tanıttık. 83 yaşındaki hanımefendinin o heyecanı, o dinamizmi bana göre hem bedenen sağlıklı hem zihin en sağlıklı. Şiirler okuyor, herkesi hatırlıyor. Güzel bir anıydı ve onu da böylece yaşamış olduk." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Erciş, Son Dakika

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