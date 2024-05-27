Lise öğrencilerinin mezuniyet sergisi, turistleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Lise öğrencilerinin mezuniyet sergisi, turistleri hayran bıraktı

Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptıkları resimler, yıl sonu sergisiyle vatandaşlarla buluştu. Turistlerin de büyük ilgi gösterdiği sergiye gelenler, birbirinden başarılı resimleri görünce serginin güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine ait olduğunu düşündü. Okul müdiresi ve öğretmenler, öğrencilerin sanata olan ilgisini ve yeteneklerini desteklemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

27.05.2024 20:43
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Lise öğrencilerinin mezuniyet sergisi, turistleri hayran bıraktı

İSTANBUL - Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptıkları resimler, yıl sonu sergisiyle vatandaşlarla buluştu. Turistlerin de büyük ilgi gösterdiği sergiye gelenler, birbirinden başarılı resimleri görünce serginin güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine ait olduğunu düşündü.

Beyoğlu Anadolu Lisesi, her eğitim-öğretim yılının sonunda olduğu gibi bu sene de yıl sonu sergisi gerçekleştirdi. Öğrencilerin atölye ortamında yıl boyunca yaptıkları eserlerin sergilendiği etkinlik, vatandaşların da ilgisini çekti. Okul müdiresi Gülay Hacısalihoğlu'nun da desteğiyle sergiyi koordine eden okulun Görsel Sanatlar öğretmeni Songül Canerik, şöyle konuştu:

"Fikirlerini ve yaptıkları işleri göstermeleri mutluluk verici"

"Beyoğlu Anadolu Lisesi olarak her sene yıl sonunda sergimizi açıyoruz. Burada çocuklar yıl boyunca yaptığı işleri sergilemiş ve bir arada görmüş oluyorlar. Yaptıkları işleri, düşüncelerini, fikirlerini birilerine göstermek hem onlar için hem de benim için mutluluk verici oluyor. Bizim okulumuz İstiklal Caddesi üzerinde olduğu için sergi turistlerden büyük ilgi gördü. Hatta bizi güzel sanatlar fakültesi zannettiler. Biz proje okuluyuz. Resimleri güzel sanatlar düzeyinde görmeleri bizi onurlandırdı."

"Gençlere sanatı sevdirmeye çalışıyorum

Okuldaki atölye sayesinde öğrencilerim malzeme erişiminin sağlandığını belirten Canerik, "Okulumuzda aslında güzel bir atölye ortamı oluşturduk, çeşitli malzemelerimiz mevcut. Gelen öğrenciler burada defterlerini alıp istedikleri boyalarla resimlerini yapabiliyorlar. Sanat ve sanat eğitimi önemli. Yıllardır gençlere, çocuklara sanatı sevdirmeye çalışıyorum ve bunun da dönütlerini alıyorum, bu da beni mutlu ediyor. Güzel bir toplum için, ince duyguların, ince ruhların eğitilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Beyoğlu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinin mezuniyet sergisi, turistleri hayran bıraktı - Son Dakika

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