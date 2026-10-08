Liselilerin çevrim içi derslere siber kuşatmasına Nice Savcılığı soruşturma açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liselilerin çevrim içi derslere siber kuşatmasına Nice Savcılığı soruşturma açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da lise eylemleri nedeniyle bugün 375 lise kısmen ya da tamamen kapalıyken, liseliler çevrim içi dersleri engellemek için Discord ve TikTok üzerinden siber kuşatma başlattı. Nice Savcılığı, takma isimlerle dersleri aksatmaya çalışan kullanıcılar hakkında soruşturma açtı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği kuşatma eylemleri nedeniyle yüzlerce okulda uzaktan eğitime geçerken, eylem yapan gençler çevrim içi dersleri önlemek için "siber kuşatma" girişimi başlattı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hükümetin eylemler nedeniyle kapanan okullarda başlattığı uzaktan eğitim dersleri de sekteye uğradı.

Liseli gençler, eylemlerin eğitime olumsuz etkilerini azaltmak için planlanan çevrim içi dersleri engellemek amacıyla "siber kuşatma" girişimi başlattı .

Sosyal medya platformları Discord ve TikTok üzerinden örgütlenen gençler, çevrim içi bağlantılarını paylaştıkları dersleri sabote etmeye çalıştı.

Soruşturma başlatıldı

Nice Savcılığı, çok sayıda kullanıcının takma isimlerle çevrim içi derslere katılarak dersi aksatmaya çalıştığı yönündeki ihbarların ardından konuya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Fransa'da lise eylemleri nedeniyle bugün itibarıyla 375 lise kısmen ya da tamamen kapalı bulunuyor.

Liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi için 17 Eylül'de başlattığı eylemler farklı kesimlerin de desteği ile birçok kente yayıldı. Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde 6 bin 500'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı, bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA
GüncelFransaEğitimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
19:49
Trump, İran’la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
19:38
Kızını kaybeden Atilla Taş’ın yıllar önceki sözleri yürek burktu
Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 19:55:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Liselilerin çevrim içi derslere siber kuşatmasına Nice Savcılığı soruşturma açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei