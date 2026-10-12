Litvanya Başbakanı, Ukrayna'dan Rus veri merkezlerini vurmasını istemeliyiz dedi - Son Dakika
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Litvanya Başbakanı, Ukrayna'dan Rus veri merkezlerini vurmasını istemeliyiz dedi

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Litvanya Başbakanı Sinkevicius, Avrupa seçimlerini korumak için Ukrayna'dan Rusya'daki veri merkezlerini vurmasını istemeleri gerektiğini söyledi. Yandex'in Ryazan, Kaluga ve Vladimir'deki veri merkezleri ekimde İHA saldırılarında hasar gördü, hizmetlerde aksaklık yaşanıyor.

Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, Avrupa seçimlerini dış müdahalelerden korumaya yardımcı olabileceği gerekçesiyle Ukrayna'dan Rusya'daki veri merkezlerini daha fazla hedef almasını istemeleri gerektiğini söyledi.

Başbakan Sinkevicius, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu'nda "Parçalanan Dünyada Avrupa'nın Stratejik Anı" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Sinkevicius, Avrupa'nın karar alma süreçlerinde yer alabilmesi için kendi gücünü, enerjisini ve birliğini artırması gerektiğini söyledi.

Litvanya, Polonya ve diğer müttefiklerin seçimlerini güvence altına almak için ne yapmaları gerektiğine ilişkin soruya yanıt veren Sinkevicius, "Bence (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den Rusya'daki daha fazla veri merkezini vurmasını istemeliyiz. Bu yardımcı olabilir." dedi.

Sinkevicius, siyasi taahhütlerin daha hızlı eyleme dönüştürülmesi ve savunma yatırımlarının yeni askeri kabiliyetlere çevrilmesi gerektiğine dikkat çekerek, stratejilerin ve planların gerekli olduğunu ancak Rusya'yı caydıran şeylerin bunlar olmadığını kaydetti.

Avrupa savunma sanayileri arasında daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulunan Sinkevicius, üretim kapasitesinin mevcut ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini vurguladı.

Sinkevicius, müttefiklerin istihbarat paylaşımı, ortak tedarik, ortak üretim ve askeri tatbikatlar yoluyla daha yakın çalışması gerektiğini işaret ederek, Ukrayna'nın savaş alanındaki deneyimi ve uzmanlığından yararlanılması çağrısında bulundu.

Yandex, 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo'da, 9 Ekim'de Kaluga'da ve 11 Ekim'de Vladimir bölgesindeki veri merkezlerinin insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hasar gördüğünü açıklamıştı.

Şirket, Sasovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki merkezin ise altyapısının bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

"Rusya'nın Google'ı" olarak bilinen Yandex'in hizmetlerinde saldırılar nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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