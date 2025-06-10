Litvanya, Sınır Güvenliği İçin 120 Milyon Euro İhtiyaç Duyuyor

VILNIUS, 10 Haziran (Xinhua) -- Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, ülkenin Rusya sınırındaki güvenliğini artırmak için yaklaşık 120 milyon euroya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kondratovic pazartesi günü Baltık Haber Servisi'ne (BNS) verdiği demeçte, "Bütçe planlama sürecinin bir parçası olarak kısa süre içinde olası finansman seçeneklerini tartışacağız. Ayrıca Avrupa'dan finansman kaynakları arıyoruz ve şimdiden bazı ilk bilgiler edindik. Yakın gelecekte finansman sağlanması mümkün olabilir" dedi.

Söz konusu fonların altyapının iyileştirilmesinde kullanılacağı bildirildi.