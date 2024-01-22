Londra\'da İsrail\'e Silah Satışını Protesto Eden Gösteriler

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Twickenham Ragbi Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar, statta düzenlenen Uluslararası Zırhlı Araçlar Fuarını, İsrail'in de kullandığı askeri araçları satan firmaların da katılımı nedeniyle protesto etti.

Kentin güneyindeki Twickenham Stadı çevresinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarında işbirliği içinde olduğunu belirttiği şirketlere tepki gösterdi.

Göstericiler, İngiltere Ragbi Futbol Federasyonunu da fuara ev sahipliği yaptığı için eleştirdi.

Fuara katılan şirketlere yönelik, "Sizden utanıyoruz" sloganı atan protestocular, İsrail'e silah satışının suç ortaklığı olduğunu belirten pankartlar da taşıdı.

Şirketlerin karlarının Filistinlilerin kanlarına bulandığını da dile getiren göstericiler, "Netanyahu göreceksin Filistin özgür olacak", "Yahudiliğe evet, Siyonizme hayır" ve "Twickenham Stadı saklanamazsın seni soykırımla yargılayacağız," şeklinde slogan attı.

Protestoda, stadın önüne kanlı beyaz örtülere sarılmış ragbi topları da bırakıldı.

Öte yandan Palestine Action isimli grup, Twickenham stadının giriş kapısına attığı kırmızı boyalarla federasyonu ve fuarı protesto etti. Palestine Action eylemcileri, stadın girişine, kırmızı boyayla "Özgür Gazze" sloganı da yazdı

AA muhabirine konuşan ve soy ismini vermek istemeyen Anara isimli eylemci, Gazze'de öldürülen 25 binin üzerinde sivil için protestoya katıldığını belirterek, "Bugün Instagram'da gördüğüm, 7 aylık kızını altında kaldığı enkazdan çıkarmak için çalışan babalar için buradayım." diye konuştu.

Twickenham stadındaki fuara katılan askeri ekipman üreticilerinin yaşananlara sessiz kalmasını anlamlandıramadığını kaydeden Anara, "Çocuklar hiçbir ilaç ve anestezi olmadan uzuvları kesiliyor. Bu benim şahit olduğum en kötü şeylerden biri." dedi.

Anara, "Filistinli olmasak bile Filistinlilerin yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eyleme kırmızı boya olan eldivenler giyerek katılan Sol isimli protestocu ise "Twickenham stadının elinde, öldürülen tüm masum çocukların ve öldürülen 25 kişinin kanı var. Twickenham stadına yazıklar olsun." dedi.

Sol, İsrail'e askeri ekipman satışlarının barbarca ve insanlık dışı olduğunu belirtirken, İngiltere hükümeti gibi bazı hükümetlerin ateşkes çağrısı yapmamasını ise "rezalet" olarak değerlendirdi.