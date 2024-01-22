 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Londra'da İsrail'e Silah Satışını Protesto Eden Gösteriler - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'da İsrail'e Silah Satışını Protesto Eden Gösteriler

Londra'nın Twickenham Ragbi Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in de kullandığı askeri araçları satan firmaların da katılımı nedeniyle düzenlenen Uluslararası Zırhlı Araçlar Fuarını protesto etti. Göstericiler, İngiltere Ragbi Futbol Federasyonunu da eleştirdi ve İsrail'e silah satışının suç ortaklığı olduğunu belirten pankartlar taşıdı. Protestocular, Gazze'de öldürülen siviller için adalet talep etti ve İsrail'e askeri ekipman satışlarını barbarca ve insanlık dışı olarak nitelendirdi.

Londra\'da İsrail\'e Silah Satışını Protesto Eden Gösteriler
22.01.2024 - 19:45,
Abone Ol

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Twickenham Ragbi Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar, statta düzenlenen Uluslararası Zırhlı Araçlar Fuarını, İsrail'in de kullandığı askeri araçları satan firmaların da katılımı nedeniyle protesto etti.

Kentin güneyindeki Twickenham Stadı çevresinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarında işbirliği içinde olduğunu belirttiği şirketlere tepki gösterdi.

Göstericiler, İngiltere Ragbi Futbol Federasyonunu da fuara ev sahipliği yaptığı için eleştirdi.

Fuara katılan şirketlere yönelik, "Sizden utanıyoruz" sloganı atan protestocular, İsrail'e silah satışının suç ortaklığı olduğunu belirten pankartlar da taşıdı.

Şirketlerin karlarının Filistinlilerin kanlarına bulandığını da dile getiren göstericiler, "Netanyahu göreceksin Filistin özgür olacak", "Yahudiliğe evet, Siyonizme hayır" ve "Twickenham Stadı saklanamazsın seni soykırımla yargılayacağız," şeklinde slogan attı.

Protestoda, stadın önüne kanlı beyaz örtülere sarılmış ragbi topları da bırakıldı.

Öte yandan Palestine Action isimli grup, Twickenham stadının giriş kapısına attığı kırmızı boyalarla federasyonu ve fuarı protesto etti. Palestine Action eylemcileri, stadın girişine, kırmızı boyayla "Özgür Gazze" sloganı da yazdı

AA muhabirine konuşan ve soy ismini vermek istemeyen Anara isimli eylemci, Gazze'de öldürülen 25 binin üzerinde sivil için protestoya katıldığını belirterek, "Bugün Instagram'da gördüğüm, 7 aylık kızını altında kaldığı enkazdan çıkarmak için çalışan babalar için buradayım." diye konuştu.

Twickenham stadındaki fuara katılan askeri ekipman üreticilerinin yaşananlara sessiz kalmasını anlamlandıramadığını kaydeden Anara, "Çocuklar hiçbir ilaç ve anestezi olmadan uzuvları kesiliyor. Bu benim şahit olduğum en kötü şeylerden biri." dedi.

Anara, "Filistinli olmasak bile Filistinlilerin yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eyleme kırmızı boya olan eldivenler giyerek katılan Sol isimli protestocu ise "Twickenham stadının elinde, öldürülen tüm masum çocukların ve öldürülen 25 kişinin kanı var. Twickenham stadına yazıklar olsun." dedi.

Sol, İsrail'e askeri ekipman satışlarının barbarca ve insanlık dışı olduğunu belirtirken, İngiltere hükümeti gibi bazı hükümetlerin ateşkes çağrısı yapmamasını ise "rezalet" olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Londra, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da İsrail'e Silah Satışını Protesto Eden Gösteriler - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:25:57. #1.13#
SON DAKİKA: Londra'da İsrail'e Silah Satışını Protesto Eden Gösteriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement