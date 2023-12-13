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Londra'da İsrail'in Gazze saldırısında ölen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Londra'da İsrail'in Gazze saldırısında ölen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, saldırılarda ölen çocuklara dikkat çekmek amacıyla oyuncaklar, çiçekler ve çocuk ayakkabıları ağacın altına bırakıldı. Protestocular, İsrail'in saldırılarını ve İngiltere'nin Gazze'deki acil ateşkes talebine çekimser oy kullanmasını protesto etti.

Londra\'da İsrail\'in Gazze saldırısında ölen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi
13.12.2023 - 23:21,
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için İngiltere'nin başkenti Londra'da anma etkinliği düzenlendi.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu caddenin karşısında çocukların da katıldığı etkinlikle anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla bir ağacın altına oyuncaklar, çiçekler ve çocuk ayakkabıları bırakıldı.

Etkinliğe katılanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da protesto etti.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Utan Netanyahu", "İsrail terör devleti", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil ateşkes talebiyle oylanan karar tasarısında "çekimser" oy kullanan İngiltere'ye de tepki gösterdi.

Protestocular ayrıca, İngiliz hükümetini, İsrail'e verdiği destek nedeniyle "Gazze'deki soykırıma ortak olmakla" eleştirdi.

Kaynak: AA
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