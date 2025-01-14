Los Angeles'ta Yangın Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Los Angeles'ta Yangın Uyarısı

Los Angeles'ta orman yangınlarıyla mücadele sürerken, yeni kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

14.01.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LOS ANGELES, 14 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles bölgesindeki büyük çaplı orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Ulusal Hava Durumu Servisi pazartesi günü yeni bir "çok kuvvetli rüzgar" dalgası konusunda uyarı yayımladı.

Servis, kuru hava koşulları ve son derece güçlü rüzgarlar nedeniyle salı ve çarşamba günleri "özellikle tehlikeli bir durumun" yaşanacağını belirtti.

Servis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Koşullar, yangının çok hızlı şekilde yayılmasına ve uzun mesafeli alev sıçramaları da dahil olmak üzere aşırı yangın davranışları görülmesine uygun. Bu durum, can ve mal güvenliğine tehdit oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Servise göre, şiddeti orta düzey ile yerel olarak güçlü arasında değişen Santa Ana rüzgarlarının etkisiyle Palisades ve Eaton yangınlarının bulunduğu bölgeler dahil olmak üzere Güney Kaliforniya'nın kıyı kesimlerinde kritik yangın havası koşulları çarşambaya kadar sürecek.

Bölgede Kırmızı Bayrak uyarıları halen yürürlükte.

Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınlarında yaklaşık 164 kilometrekare alan küle dönerken, 12.300'den fazla yapıyı tahrip oldu.

Yıkıma yol açan Palisades ve Eaton yangınlarında pazartesi sabahı itibarıyla teyit edilen ölü sayısı 25'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Orman Yangınları, Hava Durumu, Los Angeles, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Yangın Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: Los Angeles'ta Yangın Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.