Los Angeles'ta Yangın Uyarısı

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LOS ANGELES, 14 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles bölgesindeki büyük çaplı orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Ulusal Hava Durumu Servisi pazartesi günü yeni bir "çok kuvvetli rüzgar" dalgası konusunda uyarı yayımladı.

Servis, kuru hava koşulları ve son derece güçlü rüzgarlar nedeniyle salı ve çarşamba günleri "özellikle tehlikeli bir durumun" yaşanacağını belirtti.

Servis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Koşullar, yangının çok hızlı şekilde yayılmasına ve uzun mesafeli alev sıçramaları da dahil olmak üzere aşırı yangın davranışları görülmesine uygun. Bu durum, can ve mal güvenliğine tehdit oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Servise göre, şiddeti orta düzey ile yerel olarak güçlü arasında değişen Santa Ana rüzgarlarının etkisiyle Palisades ve Eaton yangınlarının bulunduğu bölgeler dahil olmak üzere Güney Kaliforniya'nın kıyı kesimlerinde kritik yangın havası koşulları çarşambaya kadar sürecek.

Bölgede Kırmızı Bayrak uyarıları halen yürürlükte.

Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınlarında yaklaşık 164 kilometrekare alan küle dönerken, 12.300'den fazla yapıyı tahrip oldu.

Yıkıma yol açan Palisades ve Eaton yangınlarında pazartesi sabahı itibarıyla teyit edilen ölü sayısı 25'e yükseldi.