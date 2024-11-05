Lübnan'a Acil Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Lübnan'a Acil Yardım Kampanyası Başlatıldı

IFRC, İsrail saldırılarından etkilenen Lübnan için 80 milyon İsviçre Frankı acil yardım kampanyası başlattı.

05.11.2024 17:46
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da halka destek için 80 milyon İsviçre Frankı tutarında acil yardım kampanyası başlattı.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, başlatılan yardım kampanyası ile Lübnan'da çatışmalardan etkilenen yaklaşık 600 bin kişiye acil ve uzun vadeli yardımın sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kampanya kapsamında, geçen yıl ekimden bu yana yoğun çalışan Lübnan Kızılhaçı ve gönüllülerinin kritik ambulans hizmetlerinin de destekleneceği kaydedilen açıklamada, çatışmaların ciddi şekilde tırmanmasının Lübnan'da yaygın yıkıma ve kitlesel yerinden edilmelere yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, Lübnan'da halihazırda kötü olan sosyoekonomik durumun daha da kötüye gittiği ve ülkedeki artan insani ihtiyaçlarla ilgili durumu daha etkili bir şekilde ele almak için 80 milyon İsviçre Frankı tutarındaki bu acil yardım kampanyasının başlatıldığı kaydedildi.

Kışın gelmesiyle birçok kişinin evsiz veya uygun ısıtma sistemi olmadan aşırı kalabalık koşullarda yaşadığına işaret edilen açıklamada, "Lübnan Kızılhaçı, insani müdahale için hayati önem taşıyor. Yiyecek, su, ilk yardım, ambulans hizmetleri, temel sağlık hizmeti, hijyen kitleri ve psikososyal destek dahil temel yardım sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Lübnan'da insani yardım ihtiyaçları her gün artıyor." ifadesini kullandı.

Chapagain, bu yardım çağrısıyla toplanan fonların, Lübnan Kızılhaçının hayat kurtarıcı faaliyetlerini sürdürmesine ve ihtiyaç sahibi çok daha fazla kişiye ulaşmasına imkan sağlayacağını vurguladı.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 2 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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