Lübnan'da 99 Kişi Kurtarıldı

Güncel

İsrail saldırıları altında olan Lübnan'ı denizden yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 99 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinden 2 botla Kıbrıs adasına doğru yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan ordu unsurlarının, botları denize açıldıktan sonra batan 98'i Suriyeli ve 1'i Lübnanlı toplam 99 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 229 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.