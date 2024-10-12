Lübnan'da 99 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'da 99 Kişi Kurtarıldı

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan kaçmaya çalışan 99 kişi, denizde kurtarıldı.

12.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları altında olan Lübnan'ı denizden yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 99 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinden 2 botla Kıbrıs adasına doğru yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan ordu unsurlarının, botları denize açıldıktan sonra batan 98'i Suriyeli ve 1'i Lübnanlı toplam 99 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 229 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Kıbrıs, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da 99 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
18:03 Yılmaz Vural’dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler
17:57 İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu
17:20 Forvet tercihi nasıl olacak Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi
17:10 Nusret’ten Köfteci Yusuf’a olay gönderme Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme
17:09 Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu
17:01 Marmaris’te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa’da viral oldu Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu
16:34 Aralarında uçurum var Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu
16:32 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı
16:29 Altay Bayındır krizi Manchester United’ı karıştırdı Altay Bayındır krizi Manchester United'ı karıştırdı
16:26 Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 14:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da 99 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.