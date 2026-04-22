Lübnan'da Ateşkes Müzakereleri Sürüyor

(ANKARA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, "ateşkesin uzatılmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü" açıkladı.

Avn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "hiçbir tarafın güvenlik önlemlerini engellemesine veya istikrarı zayıflatmasına izin verilmeyeceğini" vurgulayarak, "Ülkemizin tarihinin bu aşamasında sivil barışın korunması kırmızı çizgidir" dedi. "Ateşkesin uzatılmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü" belirten Avn ayrıca, Lübnan'daki olağan dışı durumu sona erdirmek için tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.

Avn, "müzakerelerin dört temel koşula dayandığını belirterek, bunları İsrail saldırılarının durdurulması, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, tutukluların iadesi konusunda anlaşma sağlanması ve Lübnan Ordusu'nun konuşlandırılması" olarak sıraladı.

Öte yandan, Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Haddad Maaouad'ın, yarın ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak hazırlık toplantısında, ülkesini temsil edeceği bildirildi. Maaouad'ın toplantıda, ateşkesin uzatılmasını gündeme getirmesi ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerini durdurmasını talep etmesi bekleniyor.