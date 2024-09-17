Lübnan'da Cihaz Patlaması, Büyükelçi Yaralandı

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Lübnan'da birçok çağrı cihazının patlaması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi.

İran yarı resmi haber ajansı Fars'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Lübnan'da çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı.

Söz konusu kaynak, "Mucteba Emani, hafif yaralandı ve şu anda hastanede gözlem altında." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı da İranlı Büyükelçi'nin yaralandığına ilişkin doğrulanmamış haberler olduğuna dair bilgi verdi.

Söz konusu iddiayla ilgili henüz İran'dan resmi açıklama gelmedi.