MERCİYUN, 23 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'ın Merciyun kasabasında İsrail hava saldırılarının neden olduğu dumanlar, 23 Eylül 2024.
İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 182'ye yükselirken, 727 kişi de yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hayatını kaybedenler arasında kadın, çocuk ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu belirtildi.
Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Pazartesi günü Lübnan'ın güney ve doğusuna 300'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, geniş alanlara yayılan saldırılarda 60 kasabanın hedef alındığını söyledi.
Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının hava saldırılarını yaklaşık yarım saat içinde gerçekleştirdiğini söyledi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da İsrail Hava Saldırıları: 182 Ölü - Son Dakika
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