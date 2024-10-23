Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 18 Ölü

Güncel

BEYRUT, 23 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in Pazartesi gecesi Beyrut'un Cenah bölgesine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı. Daha önce saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişininse yaralandığı bildirilmişti.

İsrail hava saldırısı, Beyrut'ta nüfusun yoğun olduğu Refik Hariri Üniversite Hastanesi yakınlarındaki Cenah bölgesini hedef almıştı.

Saldırısı sonrasında bölgedeki birçok kişi evlerini terk ederek güvenli yerlere sığınmak zorunda kaldı.

Hizbullah'la gerginliğin tehlikeli şekilde tırmandığı bölgede İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor.

İsrail, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinin yanı sıra Lübnan Dağı ve Beyrut'un güney banliyölerine yönelik saldırı ve bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail bu ayın başlarında Lübnan'ın güney sınırı yakınlarında bir kara operasyonu başlattığını da duyurdu.