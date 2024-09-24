İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış devam ederken binlerce araç saatlerdir trafikte bekliyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Zehrani bölgesinden Sayda yönünde göç nedeniyle yollarda benzeri görülmemiş bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Binlerce araç, yaşanan yoğunluk nedeniyle yollarda kilitli kaldı. Yaklaşık 5 saattir trafiğin neredeyse tamamen durduğu kuzey güzergahında araçların hareket etmesi imkansız hale geldi.
Araçlarında yolların açılmasını bekleyen Lübnanlılar, güvenlik güçlerinden trafiğin açılması için müdahale etmelerini istedi.
İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 356 kişinin öldüğünü, 1246 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.
Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da Kaçış Trafiği: 356 Ölü - Son Dakika
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