Lübnan'daki Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'daki Kriz Derinleşiyor

Lübnan\'daki Kriz Derinleşiyor

Kızılhaç Başkanı, İsrail saldırılarının Lübnan'daki insani durumu ağırlaştırdığını belirtti.

01.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Kızılhaçı Hareket Ortaklığı Başkanı Samar Abou Jaoude, Lübnan'da birçok alanda yıllardır görülen krizlerin, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana daha da derinleştiğini bildirdi.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Jaoude, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki durumun iyiye gitmediğini söyleyen Jaoude, "Lübnan Kızılhaç'ının toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için zor koşullarda çalıştığı zor bir durumdayız." dedi.

Jaoude, 8 Ekim'den bu yana binlerce misyonu gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Jaoude, Kızılhaç gönüllülerine daha güvenli erişim sağlamak için her zaman Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile koordinasyon içerisinde olduklarını ve onların desteğiyle hareket ettiklerini belirtti.

Sahada her zaman güvende olmadıklarına işaret eden Jaoude, şu ana kadar 13 gönüllülerinin yaralandığını ve 3 ambulansın hasar gördüğünü kaydetti.

Jaoude, "Biz sahada müdahale sağlayan tek kurumuz. Bu yüzden her zaman tartıştığımız şey, uluslararası insancıl hukukun uygulanması, sahadaki gönüllülerin korunması ve herkese yardım edebilme konusunda hep birlikte nasıl savunuculuk yapabileceğimizdir." dedi.

Lübnan'da savaş durumunun daha uzun vadeli olabileceğine yönelik hazırlık yapmaları gerektiğini belirten Jaoude, ortaklarıyla ürün tedariki ve en çok ihtiyaç duyanlara bunları ulaştırmak için her zaman "acil durum" senaryolarına karşı hazırlıklı olmayı ele aldıklarını söyledi.

Lübnan Kızılhaçı ekiplerinin her zaman normal zamanda ve savaş durumunda yanıt vermek için sahada olduklarını anlatan Jaoude, tüm paydaşlarla ve Lübnan Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduklarını vurguladı.

Jaoude, Lübnan'da hasar gören bazı hastaneleri, hastanelerle işbirliği yaparak tahliye ettiklerini dile getirdi.

Lübnan'daki hastanelerin hasta kabul ve kapasitelerinin 2019'dan bu yana yaşanan ve enflasyona neden olan ekonomik sorunlar nedeniyle azaldığını söyleyen Jaoude, Lübnan sağlık sisteminin daha önce de çok fazla hasta kabul edemediğini hatırlattı.

Jaoude, "Lübnan, 2019'dan bu yana Beyrut Limanı'ndaki patlama ve Kovid-19 gibi nedenlerle krizdeydi. Şu anda savaşla birlikte zorlayıcı bir ekonomik durumumuz var. Ne yazık ki artık eskisi gibi değil. Çünkü insanların artık evleri yok, onlar evlerini terk ediyor. Ülke içinde yerinden edilen çalışanlarımız ve gönüllülerimiz var. Bazı çocuklar dışarıda yaşıyor. İnsanların evlerinden çıktığını ve köylerine dönemediğini görüyoruz. Çok fazla desteğe ihtiyaçları var." dedi.

Jaoude, Lübnan Kızılhaçı olarak esas misyonlarının bu insanları her durumda desteklemek olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, diğer paydaşlar ve ülkelerin desteğiyle beraber hareket ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güncel, İsrail, Lübnan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'daki Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.