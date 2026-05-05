Lübnan'dan İsrail ile Müzakere Vurgusu

05.05.2026 19:29
Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile müzakereleri hızlandıracaklarını ve geri dönüş olmayacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile müzakere sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını belirterek, "Müzakere sürecinden geri dönüş olmayacak, başka seçenek yok. Bu süreç tüm Lübnanlıların yararınadır ve hiçbir kesimi hedef almamaktadır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir grup milletvekilini kabul etti.

Görüşmede Avn, ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Ulusal kararımız ve birliğimizle tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz." dedi.

Siyasi partilere de çağrıda bulunan Avn, ordu ve güvenlik kurumları etrafında kenetlenmenin önemine işaret etti.

Washington'da yakın zamanda doğrudan müzakerelere zemin hazırlayacak, üçüncü hazırlık toplantısının yapılmasının beklendiğini aktaran Avn, "ABD himayesinde yürütülen bu süreç, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel ilgisi sayesinde Lübnan için önemli bir kazanım niteliği taşıyor. Bu da Lübnan açısından değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin çabalarına paralel şekilde müzakerelerin hızlandırılmasına hazır olduklarını vurgulayan Avn, şöyle devam etti:

"Müzakere sürecinden geri dönüş olmayacak, başka seçenek yok. Bu süreç tüm Lübnanlıların yararınadır ve hiçbir kesimi hedef almamaktadır. Zira yaşanan sıkıntılar istisnasız herkesi etkilemektedir ve Lübnanlılar savaşlardan ve bunların yıkıcı sonuçlarından yorulmuştur."

Avn, müzakere sürecinde belirlenen temel hedeflerin, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve esirlerin geri getirilmesi olduğunun altını çizerek, "Bunlar Lübnan'ın uzun süredir talep ettiği temel haklardır." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

