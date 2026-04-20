Lübnan'dan Suriye'ye Destek Açıklaması
Lübnan'dan Suriye'ye Destek Açıklaması

20.04.2026 16:57
Lübnan, Hizbullah'ın füze fırlatma girişimini engelleyen Suriye'ye destek verdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah ile bağlantılı bir hücrenin ülke sınırları dışına füze fırlatma girişiminin engellendiğini" duyuran Suriye'nin istikrarını hedef alan ve kamu düzenine zarar vermeyi amaçlayan girişimlere tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye İçişleri Bakanlığının 19 Nisan'da ortaya çıkarıldığını duyurduğu, ülkede istikrarı bozmayı ve kamu düzenine zarar vermeyi amaçlayan girişimlerin kınandığı kaydedildi.

Lübnan'ın Suriye ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, herhangi bir Lübnanlının Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek eylemlere karışmasının "kesin şekilde reddedildiği" belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, iç güvenlik birimleri ile Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen ortak operasyonla, "Hizbullah milisleriyle bağlantılı bir hücrenin planladığı sabotaj girişiminin" engellendiği ifade edilmişti.

Hizbullah'tan yalanlama

Hizbullah ise Suriye İçişleri Bakanlığının suçlamalarını reddederek, Suriye topraklarında "herhangi bir varlığının ya da faaliyetinin bulunmadığını" açıkladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Advertisement
