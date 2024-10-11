HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN
(MERSİN) - İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan tahliye edilen Türkleri taşıyan, içinde 378 kişinin bulunduğu TCG Sancaktar gemisi de ilk geminin ardından Beyrut'tan Mersin Limanı'na ulaştı. Yolcular gemiden inmeye başladı.
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da yaşayan Türkler, Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde Türk Deniz Kuvvetlerine iki gemiyle, Beyrut'tan Mersin'e getirildi.
588 kişiyi taşıyan TCG Bayraktar saat 21.00 civarında Mersin Limanı'na ulaşmıştı. İçinde 378 kişinin bulunduğu TCG Sancaktar gemisi saat 02.20 sularında Mersin Limanı'na yanaştı.
Gemiden inen yolcuları Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AFAD Genel Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ve diğer ilgililer karşıladı.
Karşılama bölgesinde ambulanslar ve tahliye otobüsleri hazır bekletildi.
Son Dakika › Güncel › Lübnan'dan Türkler Mersin'e Tahliye Edildi - Son Dakika
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