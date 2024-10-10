Lübnan'dan Türkler Tahliye Edildi

Güncel

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(MERSİN) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Lübnan'dan tahliye edilen Türkleri taşıyan ilk geminin Mersin Limanı'na ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tahliye gemilerine binişlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliye edilen vatandaşlarımızın birinci derece yakınları gemiye kabul edilmiştir. Türk vatandaşı olarak toplanma bölgesine gelip geri çevirilen asla olmamıştır. Büyük bir başarıyla vatandaşlarımızı ülkemize getirdik" diye konuştu. Duran, ikinci geminin Mersin Limanı'na 3-4 saat içinde yanaşacağını bildirdi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar gemisi Mersin Limanı'na yanaşarak, yolcuları indirdi. Yolcuları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve öteki ilgililer karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan'dan toplam 966 Türk vatandaşının tahliye edileceğini aktardı.

"Gemilerde yabancı uyrukluların taşındığı ve onlara öncelik verildiği" iddialarını yalanlayan Duran, özetle şunları söyledi:

"Türkiye Devleti vatandaşlarını nerde olursa bulur getirir. Bunun bir örneğini yaşadık. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından Lübnan'a yönelmesiyle ilgili kurumlarımız güvenlik durumunu değerlendirdi. Başta Beyrut olmak üzere Lübna'da bulunan vatandaşlarımız en güvenli şekilde ülkemize getirmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız bir araya gelerek eş güdüm yaptılar. Her ihtimali göz önünde bulunduran planlar hazırlandı. Lübnan makamlarından gerekli izinlerin alınmasından sonra vatandaşlarımızı en hızlı ve en güvenli şekilde ülkemize getirebilmek için süratle hareket ettik.

"Tahliye gemilerine binişlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimizle bugün 966 vatandaşımız salimen ülkemize geliyor. Gelen TCG Bayraktar gemisi. TCG Sancaktar gemisi de 3-4 saat içinde Türkiye'ye ulaşmış olacak. Tahliye gemilerine binişlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliye edilen vatandaşlarımızın birinci derece yakınları gemiye kabul edilmiştir.Türk vatandaşı olarak toplanma bölgesine gelip geri çevirilen asla olmamıştır. Büyük bir başarıyla vatandaşlarımızı ülkemize getirdik."