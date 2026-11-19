Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, ordunun ülkenin güneyindeki konuşlanmasını tamamlayarak devlet otoritesini tüm ülke topraklarında tesis etmeye çalıştığını ancak İsrail'in devam eden işgalinin ve saldırılarının bu çabaları aksattığını bildirdi.

Heykel, ülkenin bağımsızlığının 83. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sürdürdüğünü, tekrarlanan saldırıların can kayıplarına ve yıkıma yol açtığını, halkın köylerine dönmesini engellediğini ifade etti.

Ülkenin tüm topraklarında egemenliğin yeniden tesis edilmesinin vazgeçilmez bir ulusal öncelik olduğunu vurgulayan Heykel, ordunun görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

Ulusal birlik ve iç istikrarın korunması gerektiğine dikkati çeken Heykel, vatandaşlara ordu etrafında kenetlenme ve ülkenin birliğini tehdit eden kışkırtma girişimlerine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.