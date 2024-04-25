İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Yükseliyor

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AİTA EL-ŞAAB, 25 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan sınır kasabası Aita el-Şaab'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yükselen dumanlar, 24 Nisan 2024.

İsrail'in yoğun hava saldırıları ve topçu ateşine Hizbullah'ın roket ve drone saldırılarıyla karşılık vermesiyle Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar Çarşamba günü daha önce görülmemiş bir seviyeye yükseldi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)