Lübnan Kızılhaçı'na Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Lübnan Kızılhaçı'na Saldırıya Tepki

IFRC Genel Sekreteri, Lübnan Kızılhaçı gönüllülerinin yaralanmasını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.

14.10.2024 15:48
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, İsrail'in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Lübnan Kızılhaçı gönüllülerinin yaralanmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Chapagain, X'ten yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sarbin'de bir eve düzenlenen hava saldırısının ardından, Lübnan Kızılhaçı'na ait ambulansların Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon halinde acilen olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

"Lübnan Kızılhaç'ı kritik destek sağlarken ambulanslar vuruldu ve bazı gönüllüler yaralandı. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanan Chapagain, Kızılhaç ambleminin uluslararası insancıl hukuk uyarınca saygı görmesi gerektiğini kaydetti.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 306 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 306 kişi öldü, 10 bin 698 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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