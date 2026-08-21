Lübnan Ordusu ve Devletin Varlığı - Son Dakika
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Lübnan Ordusu ve Devletin Varlığı

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Başbakan Selam, ordunun güneydeki varlığının devletin egemenliği anlamına geldiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ordunun ülkenin güneyinde bulunmasının sadece askeri konuşlandırma değil devletin varlığı anlamına geldiğini belirtti.

Selam, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, hükümetin Lübnan ordusunu güçlendirmeyi ve ülkenin egemenliğini yeniden tesis etmeyi stratejik bir öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Hükümetin ülkenin anayasal gerekliliklerine uygun olarak dayanışma içinde çalışmaya devam ettiğini aktaran Selam, "ordunun beşeri kapasitesini geliştirmek, teçhizatını modernize etmek ve mensuplarının yaşam ile sosyal koşullarını iyileştirmek için mümkün oldukça Arap ülkeleri başta olmak tüm uluslararası toplumun desteğini almayı sürdürdüklerini" söyledi.

Askerlere hitaben konuşan Selam, İsrail'in saldırılarının devam ettiği bir süreçte karşılaştıkları zorlukların ve omuzladıkları yüklerin büyüklüğünün farkında olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki egemenliğin yeniden tesisi ancak güçlü bir devletin inşa edilmesiyle mümkündür. Güçlü bir devlet, tek ve güçlü bir ordu olmadan var olamaz.

Güney bölgelerinin de tek devletin otoritesinde olmasını, buradaki Lübnanlıların da kendilerini güvende hissetmesini; devlet ile anayasal kurumlarının savaş ve barış kararını yeniden ele almasıyla ülkenin istikrara kavuşmasını istiyoruz."

"Güneydeki varlığınız sadece askeri konuşlanma değil"

Selam, "Ordunun güneydeki varlığı sadece askeri bir konuşlanmadan ibaret değil aynı zamanda devlet varlığı anlamına da geliyor. Ordunun konuşlandığı her yer, devletin egemenliğini, otoritesini ve prestijini yeniden kazandığı bir yerdir." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı, orduyu güçlendirmenin hükümet programında ikincil bir madde veya teknik bir mesele olmadığını aksine devleti yeniden kurma projesinin özündeki "stratejik bir tercih" olduğunu vurguladı.

Askerlerden kurumlarının birliğini korumalarını isteyen Selam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lübnan ordusunun gücü yalnızca silahına, teçhizatına ve personel sayısına dayanmamaktadır aynı zamanda birliğinde yatmaktadır.

Ordu, Lübnanlıların mezhep ve bölgelerin mensupları olarak değil tek bir vatanın evlatları olarak bir araya geldiği nadir kurumlardan biridir."

Kaynak: AA

Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu ve Devletin Varlığı - Son Dakika

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