Lübnan Topraklarından İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
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Lübnan Topraklarından İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki Biranit yerleşim alanına 2 roket fırlatıldı. Saldırıda can kaybı veya maddi hasar meydana gelmedi. Hizbullah, Beyt Hillel kışlası ve Biranit Kışlası'na saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki çatışmalar ve saldırılar devam ediyor.

31.08.2024 21:47
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Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki "Biranit" yerleşim alanına 2 roket fırlatıldığı bildirildi.

İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberine göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyinde yer alan "Biranit" yerleşim alanına fırlatılan 2 roket bölgede açık alanlara düştü.

Saldırı can kaybına ya da maddi hasara yol açmadı.

Hizbullah, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Beyt Hillel kışlasındaki Es-Sehl Taburunun karargahına hava saldırısı düzenlediklerini ve hedeflerini isabetli şekilde vurduklarını" belirtti.

Açıklamada ayrıca Biranit Kışlası'na da roketlerle saldırı düzenledikleri aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Topraklarından İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika

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