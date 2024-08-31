Lübnan Topraklarından İsrail'e Roket Saldırısı

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Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki "Biranit" yerleşim alanına 2 roket fırlatıldığı bildirildi.

İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberine göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyinde yer alan "Biranit" yerleşim alanına fırlatılan 2 roket bölgede açık alanlara düştü.

Saldırı can kaybına ya da maddi hasara yol açmadı.

Hizbullah, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Beyt Hillel kışlasındaki Es-Sehl Taburunun karargahına hava saldırısı düzenlediklerini ve hedeflerini isabetli şekilde vurduklarını" belirtti.

Açıklamada ayrıca Biranit Kışlası'na da roketlerle saldırı düzenledikleri aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.