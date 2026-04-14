Lufthansa'da Kabin Personeli Grevi: 15-16 Nisan'da Uçuşlar Etkilenecek

Berlin Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikası, Lufthansa ve Cityline kabin çalışanlarının 15 Nisan'da iş bırakacağını açıkladı. Grev, 15 Nisan Çarşamba yerel saatle 00.01'de başlayıp 16 Nisan Perşembe 23.59'da sona erecek ve özellikle Frankfurt ve Münih'ten kalkan uçuşları etkileyecek. Cityline personeli de Almanya genelindeki 9 havalimanında greve katılacak.

Grev, Lufthansa'nın 100. yıl töreniyle aynı zamana denk geliyor ve UFO Sendikası, Başbakan Friedrich Merz'in katılması beklenen tören sırasında şirket genel merkezi önünde miting düzenleyecek. Sendika, yaklaşık 19 bin çalışanın koşullarına ilişkin müzakerelerin sürdüğünü, Cityline'ın 800 çalışanı için tazminat görüşmelerinin ise sonuçsuz kaldığını belirtti. UFO Başkanı Joachim Vazquez Bürger, yönetimin koşulları göstereceklerini ifade ederken, Lufthansa İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann grevi eleştirerek mevcut koşulların 'mükemmel' olduğunu savundu.

Bu grev, son 10 yılın en uzun süren iş uyuşmazlığı olarak kayıtlara geçiyor. Daha önceki grevlerde binlerce uçuş iptal edilmişti; örneğin, Frankfurt Havalimanı'nda 570 uçuş iptal olurken 50 binden fazla yolcu etkilendi. Münih Havalimanı'nda ise yaklaşık 720 uçuş iptal edildi. Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit de bu protestoya destek verdi.