Lula, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lula, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirdi

05.06.2025 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'deki durumu soykırım olarak tanımladı ve BM reformu çağrısı yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio? Lula da Silva, " Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." ifadesini kullandı.

Fransa'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Paris'teki Elysee Sarayı'nda iki ülkenin delegasyonları eşliğinde görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Lula da Silva, konuşmasında, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." dedi.

Uluslararası kamuoyunun İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepki vermesi gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform yapılmasını talep etti.

Küresel güçleri Gazze'de yaşananlara tepki göstermeye davet etti

Lula da Silva, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünkü BM, 1945'teki BM olmamalı. Afrika kıtası, Güney Amerika kıtası katılım sağlamalı. Almanya gibi önemli ülkeler olmalı. Neden Hindistan Güvenlik Konseyi'nde yer almıyor? İsrail'i (devletini) kurmaya yeterince gücü olan BM, 1967 sınır hattını muhafaza etmeli."

Son günlerde ABD'de öldürülen İsrail Büyükelçiliğinin 2 çalışanı için üzüntüsünü dile getiren Lula da Silva, Gazzeli çocukları kastederek, "Aynı gün bir un çuvalı taşıyan iki çocuk hayatını kaybetti ancak Büyükelçilik'te ölen iki kişiye gösterilen dayanışmanın aynısı onlara gösterilmedi. Filistinlilere ikinci ya da üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yapamayız. Onlar da bizim gibi yaşamak isteyen, özgür olmak isteyen vatandaşlardır." diye konuştu.

Lula da Silva, Gazze Şeridi'ni işgal etmek istediğini her gün dile getiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu söylemine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi Orta Doğu'nun "Rivierası" yapma planına da işaret eden Lula da Silva, "Başka biri de bir otel, Riviera yapmak istediğini söylüyor. Bunlar, bir halkın (Filistinlilerin) çok fazla bedel ödeyerek aldığı topraklar. Yaşama hakları olması için İsrail devletiyle bir uyum yakalayabilmelerini sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, küresel güçleri Gazze'de yaşananlara "yeter artık" diyerek tepkilerini ortaya koymaya çağırarak, halihazırda Gazze'deki ateşkes uygulanmazken BM'nin başka ateşkesten bahsedemeyeceğini vurguladı.

"Bu, aşırı sağcı hükümet tarafından önceden planlanmış bir soykırım"

"Her gün bir soykırıma tanık oluyoruz." diyen Lula da Silva, dün Gazze'de ölen onlarca kişinin yalnızca sivillerden oluştuğuna dikkati çekti.

Lula da Silva, Tel Aviv hükümetinin İsrail halkının çıkarlarıyla çatışan saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek "Brezilya Devlet Başkanı olarak değil, bir insan olarak söylüyorum: Artık olmayan bir savaşı kabul etmek mümkün değil. Bu, aşırı sağcı hükümet tarafından önceden planlanmış bir soykırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın bu soykırım karşısında sessiz kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Lula da Silva, "Yakın zamanda (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron'un da açıkladığı gibi Filistin devletinin tanınması, tüm yöneticiler için ahlaki görev ve siyasi gerekliliktir." dedi.

Lula da Silva, resmi ziyareti sırasında Fransa ve Brezilya arasında 20'den fazla anlaşma imzalandığını aktararak Macron'dan, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasını benimsemesini istedi.

Bu anlaşmanın 6 aylığına üstlendiği MERCOSUR başkanlığı bitmeden imzalanmasını istediğine dikkati çeken Lula da Silva, "Gerekirse, bu anlaşmayla kazançlı çıkacaklarını anlatmak için Fransız çiftçilerle bizzat görüşmek için gelirim." diye konuştu.

Lula da Silva, Rusya- Ukrayna Savaşı'na daima karşı çıktıklarının altını çizerek telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul barış müzakerelerine bizzat katılmasının son derece önemli olduğunu söylediğini aktardı.

"Gelecek günlerde sessimizi yükseltmemiz gerekip gerekmediğini göreceğiz"

Macron, ABD'nin koordinasyonunda, Avrupalılar ve İngiliz yetkililerle beraber, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardım faaliyetlerin yeniden başlaması için baskıyı artıracaklarını belirtti.

İsrail'e yönelik yaptırım kararı alınıp alınmayacağına ilişkin soruya Macron, bu konuda AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.

Macron, ABD'nin New York eyaletinde bu ay Filistin'le ilgili düzenlenecek konferansla, Filistin Devleti'nin tanınmasına ve bölgede ortak güvenliği sağlanmasına yönelik mekanizmaların oluşturulmasının hedeflendiğini anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Tel Aviv hükümetini kastederek "Gelecek günlerde sessimizi yükseltmemiz gerekip gerekmediğini göreceğiz." dedi.

Macron, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının Avrupalı çiftçileri koruyacak şekilde iyileştirilmesi beklentisini dile getirerek Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında "Bir saldırgan var: Rusya. Bir de saldırıya uğrayan var: Ukrayna. Hepimiz barışı istiyoruz ancak iki tarafa da eşit davranamayız." yorumunu yaptı.

Lula da Silva, 2012'den bu yana Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Brezilya Devlet Başkanı oldu.

Macron ve eşi Brigitte Macron, Elysee Sarayı'nda Lula da Silva ve eşi Rosangela Lula da Silva onuruna akşam yemeği verecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Lula Da Silva, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Brezilya, Politika, İsrail, Güncel, Çocuk, Gazze, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:40:00. #7.13#
SON DAKİKA: Lula, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.