Lüleburgaz Belediyesi Ekipleri, Karla Mücadele İçin Sahada

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla sahada görev yapıyor. Bu kapsamda toplam 155 kilometrelik yol ağında tuzlama çalışması gerçekleştirilirken, okul önlerinde de buzlanmaya karşı önlem alındı.

Lüleburgaz Belediyesi, kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sahada görev yapıyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, kent genelindeki ana arterleri açık tutmak için gecenin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 155 kilometrelik yol ağında tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çarşı bölgesinde ve okul önlerinde de buzlanmaya karşı önlem aldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de sabahın erken saatlerinde ekiplerce yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gerenli, özellikle okul önlerinde kar ve buzlanmaya bağlı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışma gerçekleştiren ekipleri ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.