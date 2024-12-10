Lüleburgaz Belediyesi'nden Peyzaj Çalışmaları

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, Murat Hüdavendigar Caddesi'nde kapsamlı peyzaj çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Murat Hüdavendigar Caddesi'nin orta refüjünde estetik ve sürdürülebilir peyzaj uygulaması yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi Murat Hüdavendigar Caddesi'ni, ilçenin prestij bulvarı yapmak için çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen faaliyetler tamamlandığında cadde, yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çalışma kapsamında ilk etapta orta refüjde ömrünü tamamlamış bitkiler, ağaçlar ve toprak yenilenecek.

Sahada incelemelerde bulunan ve işlemler hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, "Yeni Stratejik Plan'ımızı oluştururken halkımızın da talep ve beklentileri doğrultusunda kent peyzajı ve estetiğine daha fazla önem verme yönünde bir düşünceye sahip olduk. Bu amaçla ilk olarak D-100 Karayolu'nda bulunan orta refüjlerdeki toprak, bitki ve ağaçların yenilenmesi çalışmalarına başladık. Bu alanda taflan, şimşir, süs eriği gibi bitkiler kullanacağız" dedi.

Faaliyetlerin sürdürüldüğü yerlerde otomatik sulama sistemine geçileceğini belirten Pektaş, "Bunun yanında otomatik sulama sistemimiz olacak. Çim serimini gerçekleştireceğiz. ve gerek bitki sağlığı gerekse güzel bir görsel oluşturması yönünden ponza ve podima taşlarını kullanacağız. Buradaki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra İstanbul Caddesi ve Murat Hüdavendigar Caddesi boyunca daha estetik ve modern bir görünüm amaçlıyoruz" diye konuştu.