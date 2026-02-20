Lüleburgaz Belediyesi'nden Üniversiteli Gençlere Toplam 5 Milyon TL Destek

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, "Üniversiteli Aile Desteği Programı" kapsamında 285 gencin ailesine toplam 5 milyon TL destek sağladı.

Lüleburgaz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye, "Üniversiteli Aile Desteği Programı" kapsamında bu yıl da çocukları üniversitede öğrenim gören ailelere destek sağladı.

Destek kapsamında, başvuru şartlarını taşıyan 285 gencin ailesine toplam 5 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Program kapsamında lisans öğrencileri için 18 bin, ön lisans öğrencileri için ise 14 bin TL destek sağlanıyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Üniversiteli Aile Desteğimiz kapsamında başvuru şartlarını taşıyan 285 gencimizin ailesine toplam 5 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Gençlerimizin eğitimi, bizim geleceğimizdir. Maddi kaygılar değil, hayaller belirleyici olsun istiyoruz. Eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.