Lüleburgaz Belediyesi'nin Sevgi Mutfağı'ndan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı devam ediyor

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin yaklaşık 4 yıldır faaliyette olan Sevgi Mutfağı'nda hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Kimse yatağına aç girmeyecek" sloganıyla 2020 yılında hizmete sunduğu Sevgi Mutfağı aracılığıyla kentte dayanışma devam ediyor. Sevgi Mutfağı'nda belediye personeli tarafından hazırlanan yemekler, "Alan el veren eli görmeyecek" anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine doğrudan teslim ediliyor.

Sevgi Mutfağı'na bağış yapmak isteyen vatandaşlar ise Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yer alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat edebilecek.