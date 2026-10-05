Lüleburgaz'da anaokulu ve üniversitelilere itfaiye ziyareti ve uyum programı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz'da anaokulu ve üniversitelilere itfaiye ziyareti ve uyum programı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti, üniversiteliler için uyum programı düzenlendi. Minikler ekipmanları inceleyip İtfaiye Müdürü Raif Bıyıktaş'a çiçek ve el işi hediye etti; gençlere kent, Gençlik Merkezi ve spor tesisleri tanıtıldı.

Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye binasını gezerek ekipmanları yakından inceleyen minik öğrenciler, İtfaiye Müdürü Raif Bıyıktaş'a çiçek takdim ederek okulda hazırladıkları el işi çalışmasını hediye etti.

Ziyaret kapsamında itfaiye personeli, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak itfaiyecilik mesleğinin önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Programın sonunda öğrenciler itfaiye araçlarına binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üniversite öğrencileri için uyum programı düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gelin Tanış Olalım" uyum programı kapsamında Lüleburgaz'a gelen üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda öğrencilere, kentin tarihi ve kültürel alanları tanıtılarak günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında Lüleburgaz Gençlik Merkezini ziyaret eden gençler, merkez bünyesinde sunulan hizmetler ve sosyal faaliyetler hakkında bilgilendirildi.

Daha sonra spor tesislerini gezen öğrencilere, tesislerin kullanım alanları ve sportif imkanları Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hekim Demirci tarafından aktarıldı.

Farklı spor alanlarını deneyimleme imkanı bulan öğrenciler, kentteki imkanları yakından tanıdı.

Programla, üniversite öğrencilerinin yeni yaşam alanlarına uyum sağlamaları, sosyal, kültürel ve sportif olanaklardan haberdar olmaları hedefleniyor.

Kaynak: AA
LüleburgazGençlikİtfaiyeEğitimGüncelHediyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si eridi Güven Hokna bambaşka biri oldu Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu
Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:09
Merve Özbey sahneden inerken düştü Apar topar hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 09:35:57. #7.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da anaokulu ve üniversitelilere itfaiye ziyareti ve uyum programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei