Lüleburgaz'da anaokulu ve üniversitelilere itfaiye ziyareti ve uyum programı yapıldı

Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye binasını gezerek ekipmanları yakından inceleyen minik öğrenciler, İtfaiye Müdürü Raif Bıyıktaş'a çiçek takdim ederek okulda hazırladıkları el işi çalışmasını hediye etti.

Ziyaret kapsamında itfaiye personeli, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak itfaiyecilik mesleğinin önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Programın sonunda öğrenciler itfaiye araçlarına binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üniversite öğrencileri için uyum programı düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gelin Tanış Olalım" uyum programı kapsamında Lüleburgaz'a gelen üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda öğrencilere, kentin tarihi ve kültürel alanları tanıtılarak günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında Lüleburgaz Gençlik Merkezini ziyaret eden gençler, merkez bünyesinde sunulan hizmetler ve sosyal faaliyetler hakkında bilgilendirildi.

Daha sonra spor tesislerini gezen öğrencilere, tesislerin kullanım alanları ve sportif imkanları Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hekim Demirci tarafından aktarıldı.

Farklı spor alanlarını deneyimleme imkanı bulan öğrenciler, kentteki imkanları yakından tanıdı.

Programla, üniversite öğrencilerinin yeni yaşam alanlarına uyum sağlamaları, sosyal, kültürel ve sportif olanaklardan haberdar olmaları hedefleniyor.