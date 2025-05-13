Lüleburgaz'da Ata Tohumlarından Ücretsiz Fide Dağıtımı

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin serasında toprakla buluşturulan ata tohumlarından elde edilecek fideler 16 Mayıs'ta yurttaşlara dağıtılacak.

Lüleburgaz Belediyesi, ata tohumlarını toprakla buluşturmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait serada onlarca ata tohumu çeşidini geleceğe aktarıyor. Ata tohumlarından elde edilen fideler ise belirli dönemlerde vatandaşlarla paylaşılıyor.

Ziraat Mühendisi Elçin Tülü Kuruçay, "Atalık tohumların geleceğe aktarımı için çalışmalarımız özenle devam ediyor" dedi.

Atalık tohumları mevsimi geldiğinde viyollere ekerek serada fide haline getirdiklerini, mayısta bunların bir kısmını vatandaşa dağıttıklarını, bir kısmını ise tekrar tohum elde edebilmek için yetiştirdiklerini ifade eden Kuruçay, "Elde ettiğimiz ürünlerden aldığımız tohumları gelecek nesillere aktarmak için seramızda depoluyoruz" dedi.

Öte yandan, ata tohumlarından elde edilen fideler vatandaşlarla paylaşılmaya hazır hale geldi.

Fideler, "Fide bizden ürün sizden" sloganıyla 16 Mayıs Cuma saat 14.00'te Kongre Meydanı'nda ücretsiz olarak vatandaşlarla paylaşılacak.